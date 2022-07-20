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Факти / Україна

Росія завдала удару по Харкову – є загиблі

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Підтверджено
Росія завдала удару по Харкову – є загиблі

В Салтівському районі Харкова російські окупанти зранку завдали ударів. Попередньо – є постраждалі.

– Профільні служби працюють на місцях влучань.  Деталі повідомимо згодом. До уваги жителів Харкова: без потреби не виходьте на вулиці міста, максимально перебувайте в укриттях та безпечних місцях! – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Оновлено о 10.11.

На жаль, внаслідок обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, серед них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення.

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Дані обласного Центру екстреної медичної допомоги оновлюються.

Відомо, що повітряна тривога у Харкові та області була оголошена о 8.22, відбій пролунав о 8.36.

Нагадаємо, що надвечір 19 липня у Харкові пролунали вибухи. У районі Салтівки було видно дим після “прильоту”. Тоді майже 40 хвилин тривала повітряна тривога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 147-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Depositphotos

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