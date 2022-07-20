Июль, 20 в 12:05

20 июля российские военные пытаются создать условия для наступления на Бахмут и захвата территории Углегорской ТЭС.

Карта боевых действий в Украине на 20.07.2022

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности врага Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не зафиксировал.

Под обстрелом из ствольной и реактивной артиллерии находились районы Николаевки Черниговской области и Волфино, Ястребиного и Павловки Сумской области.

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На Харьковском направлении россияне обстреливали районы населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалиевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементиевка, Коробочкино и Прудянка.

На Славянском направлении из танков и артиллерии российские оккупанты били поблизости Долины, Краснополья, Константиновки, Чепеля, Гусаровки и Адамовки.

Ствольную и реактивную артиллерию армия РФ применила для обстрела районов населенных пунктов Краматорск, Северск, Серебрянка, Григорьевка, Верхнекаменское, Спорное, Ивано-Дарьевка на Донецком направления.

Авиаудар зафиксирован недалеко от Верхнекаменского. Штурмом российские войска идут в сторону Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении российские захватчики предпринимают боевые действия, чтобы создать условия для наступления на Бахмут и захвата территории Углегорской ТЭС.

Из ствольной, реактивной артиллерии и танков целились оккупанты по районам населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Кодема и нанесли авиаудары по Берестовому, Яковлевке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку.

Продолжаются боевые действия по направлениям Берестово, Вершины и Новолуганского.

Районы Новобахмутовки, Угледара, Новополя, Полтавки, Гуляйполя, Каменского и ряда других населенных пунктов на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях также 19 июля находились под вражеским огнем.

Авиаудар нанесла армия РФ вблизи Авдеевки.

Неудачным для россиян оказалась разведка боем в районе Новоселовки Второй и наступление в направлении Никольского.

Не добившись успеха, оккупанты отошли.

Достаточно высокую интенсивность вражеской разведки с привлечением беспилотников Генеральный штаб Украины зафиксировал на Южнобужском направлении.

В настоящее время продолжаются обстрелы с обеих сторон со ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения.

Кроме того, враг нанес ракетно-авиационные удары в районе Муравьевки Николаевской области.

В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся три носителя крылатых ракет типа Калибр.

Потери РФ на 20 июля 2022

личного состава – около 38 750 (+200),

танков ‒ 1 700 (+9),

боевых бронированных машин – 3 905 (+13),

артиллерийских систем – 856 (+5),

реактивных систем залпового огня – 250 (+2),

средств противовоздушной обороны – 113,

самолетов – 221 (+1),

вертолетов – 188,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 703 (+10),

крылатых ракет – 167,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 775 (+8),

специальной техники – 70.

Полномасштабная война в Украине длится уже 147-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.