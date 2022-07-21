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Факты / Украина

Продолжаем усиливать антивоенную коалицию: Зеленский провел первый в истории разговор с президентом Коста-Рики

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой Коста-Рики Родриго Чавес Роблесом обсудил санкции против РФ и противодействие российской пропаганде.

– Поблагодарил за поддержку в международных организациях, в частности в ООН. Ценим введение санкций против России, противодействие пропаганде РФ. Продолжаем усиливать антивоенную коалицию в Латинской Америке! – написал глава государства на своей официальной странице в Twitter.

Напомним, что Россия усилила свою пропаганду на фронте информационной войны, начав распространять среди стран Латинской Америки сообщения об угрозе со стороны Соединенных Штатов.

Источник: Владимир Зеленский

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Фото: Офис президента

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