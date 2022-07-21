Продовжуємо посилювати антивоєнну коаліцію: Зеленський провів першу в історії розмову з президентом Коста-Рики

Липень, 21 в 20:38

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з главою Коста-Рики Родріго Чавес Роблесом обговорив санкції проти РФ та протидію російській пропаганді.

– Подякував за підтримку в міжнародних організаціях, зокрема в ООН. Цінуємо запровадження санкцій проти Росії, протидію пропаганді РФ. Продовжуємо посилювати антивоєнну коаліцію в Латинській Америці! – написав голова держави на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що Росія посилила свою пропаганду на фронті інформаційної війни, почавши розповсюджувати серед країн Латинської Америки повідомлення про загрозу з боку Сполучених Штатів.

Джерело: Володимир Зеленський

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Фото: Офіс президента