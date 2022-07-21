Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Продовжуємо посилювати антивоєнну коаліцію: Зеленський провів першу в історії розмову з президентом Коста-Рики

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з главою Коста-Рики Родріго Чавес Роблесом обговорив санкції проти РФ та протидію російській пропаганді.

– Подякував за підтримку в міжнародних організаціях, зокрема в ООН. Цінуємо запровадження санкцій проти Росії, протидію пропаганді РФ. Продовжуємо посилювати антивоєнну коаліцію в Латинській Америці! – написав голова держави на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що Росія посилила свою пропаганду на фронті інформаційної війни, почавши розповсюджувати серед країн Латинської Америки повідомлення про загрозу з боку Сполучених Штатів.

Джерело: Володимир Зеленський

Зараз дивляться

Фото: Офіс президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка