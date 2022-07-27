Июль, 27 в 13:28

В среду, 27 июля, Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Костина новым генеральным прокурором Украины.

За соответствующее решение проголосовало практически конституционное большинство – 299 народных избранников.

Биография Андрея Костина

Новый Генпрокурор Андрей Костин – политик и юрист, родился в Одессе.

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Заканчивал ОНУ им. Мечникова, получил диплом с отличием.

Был директором Адвокатской компании Право. В 2010 году его избрали депутатом в Одесский горсовет от партии Фронт змин.

В 2019 году стал депутатом Верховной Рады от пропрезидентской фракции Слуга народа.

Ранее был претендентом на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), однако эксперты из общественных организаций отнесли его к кандидатам с сомнительной репутацией.

В качестве главы комитета по правовой политике Костин отвечал за судебную реформу. Однако в период его руководства комитет блокировал надлежащее реформирование судебной системы.

В декларации Костина не указан доход от продаж его квартир в Одессе, но задекларированы права его и его жены в Адвокатской компании Право.

Кроме того, по данным журналистов Схем, жена и дочь Андрея Костина работают в качестве помощниц-консультантов у других депутатов, тогда как у самого Костина “трудоустроены” родственники коллег.