Липень, 27 в 13:28

У середу, 27 липня, Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Костіна новим генеральним прокурором України.

За відповідне рішення проголосувала практично конституційна більшість – 299 народних обранців.

Біографія Андрія Костіна

Новий Генпрокурор Андрій Костін – політик та юрист, народився в Одесі.

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Закінчував ОНУ ім. Мечникова, де отримав диплом з відзнакою.

Був директором Адвокатської компанії Право. 2010 року його обрали депутатом до Одеської міськради від партії Фронт змін.

2019 року став депутатом Верховної Ради від пропрезидентської фракції Слуга народу.

Раніше був претендентом на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), проте експерти із громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.

Як голова комітету з правової політики Костін відповідав за судову реформу. Однак у період його керівництва Комітет блокував належне реформування судової системи.

У декларації Костіна не зазначено доходу від продажу його квартир в Одесі, але задекларовано права його та його дружини в Адвокатській компанії Право.

Крім того, за даними журналістів Схем, дружина і дочка Андрія Костіна працюють як помічниці-консультанти в інших депутатів, тоді як у самого Костіна “працевлаштовані” родичі колег.