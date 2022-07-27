Превысили 40 тыс. военных: обновленные потери РФ в войне против Украины
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 40 070 российских оккупантов. Обновленные потери назвали в Генштабе ВСУ.
За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 200 захватчиков, 12 боевых бронированных машин, три артиллерийских системы, сбили один вражеский вертолет и четыре беспилотника.
Общие боевые потери России в войне против Украины:
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- танки – 1 738 (+1);
- боевые бронированные машины – 3 971 (+12);
- артиллерийские системы – 883 (+3);
- РСЗО – 258;
- средства ПВО – 117;
- самолеты – 222;
- вертолеты – 190 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4);
- крылатые ракеты – 174;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 847 (+12);
- специальная техника – 75.
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Криворожском направлении.
Подробнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.