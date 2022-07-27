Июль, 27 в 9:52

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 40 070 российских оккупантов. Обновленные потери назвали в Генштабе ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 200 захватчиков, 12 боевых бронированных машин, три артиллерийских системы, сбили один вражеский вертолет и четыре беспилотника.

Общие боевые потери России в войне против Украины:

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танки – 1 738 (+1);

боевые бронированные машины – 3 971 (+12);

артиллерийские системы – 883 (+3);

РСЗО – 258;

средства ПВО – 117;

самолеты – 222;

вертолеты – 190 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4);

крылатые ракеты – 174;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 847 (+12);

специальная техника – 75.

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Криворожском направлении.

Подробнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.