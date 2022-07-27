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Факты / Украина

Превысили 40 тыс. военных: обновленные потери РФ в войне против Украины

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Превысили 40 тыс. военных: обновленные потери РФ в войне против Украины
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 40 070 российских оккупантов. Обновленные потери назвали в Генштабе ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 200 захватчиков, 12 боевых бронированных машин, три артиллерийских системы, сбили один вражеский вертолет и четыре беспилотника.

Общие боевые потери России в войне против Украины:

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  • танки – 1 738 (+1);
  • боевые бронированные машины – 3 971 (+12);
  • артиллерийские системы – 883 (+3);
  • РСЗО – 258;
  • средства ПВО – 117;
  • самолеты – 222;
  • вертолеты – 190 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4);
  • крылатые ракеты – 174;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 847 (+12);
  • специальная техника – 75.

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Криворожском направлении.

Подробнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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