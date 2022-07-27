Липень, 27 в 9:52

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 40 070 російських окупантів. Оновлені втрати назвали у Генштабі ЗСУ.

За минулу добу українські військові знищили ще 200 загарбників, 12 бойових броньованих машин, три артилерійські системи, збили один ворожий гелікоптер і чотири безпілотники.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

Зараз дивляться

танки ‒ 1 738 (+1);

бойові броньовані машини ‒ 3 971 (+12);

артилерійські системи – 883 (+3);

РСЗВ – 258;

засоби ППО – 117;

літаки – 222;

гелікоптери – 190 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 726 (+4);

крилаті ракети – 174;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 847 (+12);

спеціальна техніка – 75.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Криворізькому напрямку.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.