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Факти / Україна

Перевищили 40 тис. військових: оновлені втрати РФ у війні проти України

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Перевищили 40 тис. військових: оновлені втрати РФ у війні проти України
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 40 070 російських окупантів. Оновлені втрати назвали у Генштабі ЗСУ.

За минулу добу українські військові знищили ще 200 загарбників, 12 бойових броньованих машин, три артилерійські системи, збили один ворожий гелікоптер і чотири безпілотники.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

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  • танки ‒ 1 738 (+1);
  • бойові броньовані машини ‒ 3 971 (+12);
  • артилерійські системи – 883 (+3);
  • РСЗВ – 258;
  • засоби ППО – 117;
  • літаки – 222;
  • гелікоптери – 190 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 726 (+4);
  • крилаті ракети – 174;
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 847 (+12);
  • спеціальна техніка – 75.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Криворізькому напрямку.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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