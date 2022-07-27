Перевищили 40 тис. військових: оновлені втрати РФ у війні проти України
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 40 070 російських окупантів. Оновлені втрати назвали у Генштабі ЗСУ.
За минулу добу українські військові знищили ще 200 загарбників, 12 бойових броньованих машин, три артилерійські системи, збили один ворожий гелікоптер і чотири безпілотники.
Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:
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- танки ‒ 1 738 (+1);
- бойові броньовані машини ‒ 3 971 (+12);
- артилерійські системи – 883 (+3);
- РСЗВ – 258;
- засоби ППО – 117;
- літаки – 222;
- гелікоптери – 190 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 726 (+4);
- крилаті ракети – 174;
- кораблі /катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 847 (+12);
- спеціальна техніка – 75.
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Криворізькому напрямку.
Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.