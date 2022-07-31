Россия вероятно использовала термобарическое оружие для уничтожения колонии в Еленовке — InformNapalm

Июль, 30 в 21:27

Расследователи из InformNapalm убеждены, что Россия для массовой казни украинских военнопленных в колонии в Еленовке применила термобарическое оружие. А обвинения Украины в использовании HIMARS — нелогичны.

Авторы материала отмечают, что здание в Еленовской колонии сделано из бетонного кирпича с жестяной крышей. В случае ракетного удара со HIMARS стены были бы разорваны, потолки — разбиты, арматура разорвана на части, а огонь ничего бы не разрушил.

— Ракеты GMLRS M31 поражают цель под углом 90 градусов со скоростью Маха 4+, чтобы разбить крышу и взорваться внутри (а также разбить секретную систему наведения, компоненты GPS и датчики на конце ракеты). Жестяная крыша здания в Еленовке слишком слаба, чтобы разбить ее и сработать ракетой GMLRS, поэтому, если бы попала ракета GMLRS, посреди комнаты должен был бы быть ударно-детонационный кратер. А его нет, — говорится в материале.

Но главное доказательство того, что это не была ракета GMLRS, является отсутствие ударного кратера.

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Также, подчеркивают эксперты, ракеты M31 GMLRS содержат 51 фунт PBX-109, смесь 64% RDX и 20% алюминия и 16% пластиковых наполнителей HTPB/IPDI. Алюминий используется для усиления эффекта взрыва, но это не термобарическое оружие, которое сжигает цель.

— Если бы в Еленевку попала ракета GMLRS, то внутри не было бы обгоревших… Взрывом бы всех разорвало, а не сожгло заживо. Термобарическое оружие сжигает жертв, оставляя тела невредимыми. Еленовка ракетой GMLRS не поражена,- заключают аналитики.

Они уверены, что Россия использовала термобарические оружие для сжигания военнопленных во сне. Повреждения здания и жертвы от пожара, а также отсутствие кратера от удара и отсутствие повреждений от взрыва это подтверждают.

— Вероятно, русские заперли дверь, выстрелили внутрь через окна термобарическими боеприпасами РПО-А Шмель или МРО-А, а потом подождали, пока все погибнут. Оба оружия состоят на вооружении “ДНР” с 2014 года, — высказался итальянский военный эксперт Томас Тейнер.

Напомним, что в ночь на 29 июля Россия жестоко убили украинских военнопленных на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке.

В Офисе генпрокурора сообщали о гибели около 40 и ранении 130 военных. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил о более чем 50 погибших. Точных данных пока нет.

Украина начала процедуру возвращения тел военнослужащих, погибших во время совершенного оккупантами теракта в Еленовке Донецкой области.

Источник: InformNapalm