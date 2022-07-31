Росія ймовірно використала термобаричну зброю для знищення колонії в Оленівці – InformNapalm

Липень, 30 в 21:27

Розслідувачі з InformNapalm переконані, що Росія для масової знищення українських військовополонених у колонії в Оленівці застосувала термобаричну зброю. А звинувачення України у використанні HIMARS – нелогічні.

Автори матеріалу зазначають, що будівля в Оленівській колонії зроблена з бетонної цеглини з жерстяним дахом. У разі ракетного удару з HIMARS стіни б розірвало, стелі – розбило, арматуру розірвало на частини, а вогонь нічого б не зруйнував.

– Ракети GMLRS M31 вражають ціль під кутом 90 градусів зі швидкістю Маха 4+, щоб розбити дах та вибухнути всередині (а також розбити секретну систему наведення, компоненти GPS та датчики на кінці ракети). Жерстяний дах будівлі в Оленівці надто слабкий, щоб розбити його і спрацювати ракетою GMLRS, тому, якби потрапила ракета GMLRS, посеред кімнати мав би бути ударно-детонаційний кратер. А його немає, – йдеться у матеріалі.

Але головним доказом того, що це не була ракета GMLRS, є відсутність ударного кратера.

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Також, підкреслюють експерти, ракети M31 GMLRS містять 51 фунт PBX-109, суміш 64% RDX та 20% алюмінію та 16% пластикових наповнювачів HTPB/IPDI. Алюміній використовується для посилення ефекту вибуху, але це не термобарична зброя, яка спалює ціль.

– Якби до Оленівки потрапила ракета GMLRS, то всередині не було б обгорілих… Вибухом би всіх розірвало, а не спалило живцем. Термобарична зброя спалює жертв, залишаючи тіла неушкодженими. Оленівка ракетою GMLRS не вражена, – роблять висновок аналітики.

Вони впевнені, що Росія використовувала термобаричну зброю для спалювання військовополонених уві сні. Пошкодження будівлі та жертви від пожежі, а також відсутність кратера від удару та відсутність пошкоджень від вибуху це підтверджують.

– Ймовірно, росіяни замкнули двері, вистрілили всередину через вікна термобаричними боєприпасами РПО-А Шміль чи МРО-А, а потім почекали, доки всі загинуть. Обидві зброї перебувають на озброєнні “ДНР” з 2014 року, – висловився розслідувач Томас Тейнер.

Джерело: InformNapalm