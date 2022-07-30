Июль, 30 в 14:59

Украинская сторона начала процедуру возвращения тел военнослужащих, погибших во время совершенного оккупантами теракта в Еленовке Донецкой области.

Об этом заявил в эфире общенационального телемарафона уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

– Я обратился с тем, чтобы мне обязательно предоставили возможность посетить наших раненых героев. И мы начали процедуру возвращения тел погибших наших военнослужащих, которые там содержались, – отметил он.

Лубинец уточнил, что сделал соответствующий запрос о возвращении тел на подконтрольную украинским властям территорию.

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– Сейчас мы ведем эту процедуру. Официально эту процедуру мы запустили, – проинформировал он.

По словам Лубинца, Украина еще не получила списки погибших военнопленных от российской стороны.

– Я запросил эту информацию. Пока мы не получили списки. Я знаю, что у российской стороны они есть, – заявил он.

Лубинец добавил, что Международный комитет Красного Креста будет предоставлять данные по каждому погибшему его родственникам.

– Мне могут дать общие цифры: то есть какое количество удерживалось в том месте, какое количество погибших, какое количество раненых. Приблизительные цифры мы уже сейчас понимаем. А кто конкретно был, эту информацию мне не предоставляет МККК, он предоставляет ее родственникам конкретного военнослужащего, – объяснил омбудсмен.

Отвечая на вопрос, совпадают ли данные украинской стороны с информацией, обнародованной террористами так называемой “ДНР” о 53 погибших, Лубинец сообщил, что “они совпадают не полностью”.

Омбудсмен также рассказал, что условия содержания военнопленных в Еленовке нарушают все Женевские конвенции.

– Во-первых, в принципе это учреждение не может быть рассчитано на такое количество граждан – там тысячи человек находились. И мы неоднократно поднимали вопросы перед международниками, в первую очередь МККК, чтобы они имели туда доступ и фиксировали нарушение условий содержания, количество людей. Нет достаточно еды, воды, медицинского обеспечения. И самое главное – это рядом, в 15 км от линии столкновения, – подчеркнул он.

Как известно, в ночь на 29 июля российские оккупанты жестоко убили украинских военнопленных на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке. Среди пленных были бойцы полка Азов.

В Офисе генпрокурора сообщали о гибели около 40 и ранении 130 военных. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил о более чем 50 погибших. Точных данных пока нет.

Служба безопасности Украины обнародовала доказательства, что теракт в Еленовке совершили российские оккупанты.