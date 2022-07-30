Июль, 30 в 10:14

В течение всего июля оккупанты пытаются штурмовать Донетчину. Одну из таких попыток Вооруженные силы остановили 29 июля под Верхнекаменским.

Украинские военные своевременно обнаружили разведгруппу россиян, нанесли ей огневое поражение, заставили отступить. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты отошли еще на пяти направлениях, откуда делали попытки прорвать нашу оборону.

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— Раньше оккупантам удавалось проводить массированные наступления из-за значительного преимущества в артиллерии. Сейчас международной поддержки в виде HIMARS еще недостаточно для нашего контрнаступления, однако из-за обезвреживания складов с боеприпасами врагу стало намного труднее пополнять запасы оружия и маневрировать. Как видите, за последний месяц их продвижение потеряло стремительность, – объяснил Гайдай.

Также глава Луганской ОВА добавил, что россияне продолжают уничтожать населенные пункты ствольной и реактивной артиллерией.

Так, в течение 29 июля на этом участке фронта они выпустили семь ракет, провели семь артиллерийских атак, одну танковую.

Кроме того, оккупанты продолжают пользоваться преимуществом в авиации. Они нанесли удары по меньшей мере по шести населенным пунктам.