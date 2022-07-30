Липень, 30 в 10:14

Протягом усього липня окупанти намагаються штурмувати Донеччину. Одну із таких спроб Збройні сили зупинили 29 липня під Верхньокам’янським.

Українські військові своєчасно виявили розвідгрупу росіян, завдали їй вогневого ураження змусили відступити. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, окупанти відійшли ще на п’ятьох напрямках, звідки робили спроби прорвати нашу оборону.

Зараз дивляться

– Раніше окупантам вдавалося проводити масовані наступи через значну перевагу в артилерії. Зараз міжнародної підтримки у вигляді HIMARS ще недостатньо для нашого контрнаступу, однак через знешкодження складів із боєприпасами ворогу стало набагато важче поповнювати запаси зброї та маневрувати. Як бачите, за останній місяць їхнє просування втратило стрімкість, – пояснив Гайдай.

Також голова Луганської ОВА додав, що росіяни продовжують нищити населені пункти ствольною та реактивною артилерією.

Так, протягом 29 липня на цій ділянці фронту вони випустили сім ракет, провели сім артилерійських атак, одну танкову.

Крім того, окупанти продовжують користуватися перевагою в авіації. Вони завдали ударів ще щонайменше по шести населених пунктах.