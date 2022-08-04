Август, 04 в 19:24

Президент Владимир Зеленский не верит в результативность мирных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом он заявил во время онлайн-пресс-конференции с представителями африканских СМИ.

— Они не предлагают нам диалог. Они предлагают нам сдаться, — сказал украинский лидер.

Он добавил, что за три года своего президентства ни один лидер стран ЕС не сможет отрицать, что президент Украины запрашивал прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы не допустить полномасштабной войны с десятками тысяч убитых и миллионами беженцев.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что лично звонил президенту РФ “много раз”, однако в России “всегда находили причины, чтобы не давать возможность диалога”.

— Когда они зашли оккупировать нас здесь, что я должен делать? Позвонить еще раз? Это не диалог и не примирение. Это ультиматум. Он звучит так: “Если вы не сделаете так, как мы хотим, мы будем вас убивать”. Они нам завязывают руки, отрезают язык, а потом говорят, что готовы к диалогу, — сказал украинский лидер.

Накануне президент Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил, что из Кремля начали поступать сообщения о желании начать переговоры с Украиной. По словам президента, если бы Россия действительно этого хотела, то не концентрировала бы свои войска в южных украинских областях.