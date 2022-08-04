Це не діалог, а ультиматум: Зеленський про мирні переговори з Росією
Президент Володимир Зеленський не вірить у результативність мирних переговорів із російським президентом Володимиром Путіним.
Про це він заявив під час онлайн-пресконференції з представниками африканських ЗМІ.
– Вони не пропонують нам діалог. Вони пропонують нам здатися, – сказав український лідер.
Він додав, що за три роки свого президентства жоден лідер країн ЄС не зможе заперечувати, що президент України просив прямих переговорів з російським лідером Володимиром Путіним, щоб не допустити повномасштабної війни з десятками тисяч убитих та мільйонами біженців.
Володимир Зеленський наголосив, що особисто дзвонив президенту РФ “багато разів”, однак у Росії “завжди знаходили причини, щоб не давати можливість діалогу”.
– Коли вони зайшли окупувати нас тут, що я маю робити? Подзвонити ще раз? Це не діалог і не примирення. Це ультиматум. Він звучить так: “Якщо ви не зробите так, як ми хочемо, ми вас вбиватимемо”. Вони нам зав’язують руки, відрізають язик, а потім кажуть, що готові до діалогу, – сказав український лідер.
Напередодні президент Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні заявив, що з Кремля почали надходити повідомлення про бажання розпочати переговори з Україною. За словами президента, якби Росія справді цього хотіла, то не концентрувала б свої війська у південних українських областях.