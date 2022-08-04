Серпень, 04 в 19:24

Президент Володимир Зеленський не вірить у результативність мирних переговорів із російським президентом Володимиром Путіним.

Про це він заявив під час онлайн-пресконференції з представниками африканських ЗМІ.

– Вони не пропонують нам діалог. Вони пропонують нам здатися, – сказав український лідер.

Він додав, що за три роки свого президентства жоден лідер країн ЄС не зможе заперечувати, що президент України просив прямих переговорів з російським лідером Володимиром Путіним, щоб не допустити повномасштабної війни з десятками тисяч убитих та мільйонами біженців.

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Володимир Зеленський наголосив, що особисто дзвонив президенту РФ “багато разів”, однак у Росії “завжди знаходили причини, щоб не давати можливість діалогу”.

– Коли вони зайшли окупувати нас тут, що я маю робити? Подзвонити ще раз? Це не діалог і не примирення. Це ультиматум. Він звучить так: “Якщо ви не зробите так, як ми хочемо, ми вас вбиватимемо”. Вони нам зав’язують руки, відрізають язик, а потім кажуть, що готові до діалогу, – сказав український лідер.

Напередодні президент Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні заявив, що з Кремля почали надходити повідомлення про бажання розпочати переговори з Україною. За словами президента, якби Росія справді цього хотіла, то не концентрувала б свої війська у південних українських областях.