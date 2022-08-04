Август, 03 в 23:34

Из Кремля начали поступать сообщения о желании начать переговоры с Украиной, но если бы Россия действительно этого хотела, то не концентрировала бы свои войска в южных украинских областях.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 3 августа.

– Из Москвы пошла новая пропагандистская активность. Они внезапно решили определить азовцев террористами, хотя когда это делает государство-террорист, это очевидно абсурдно. Они активируют разных эмиссаров с тезисами о том, что государство-террорист якобы хочет переговоров. Если бы Россия действительно реально хотела окончания войны, она не стягивала бы сейчас резервы на украинский юг и не плодила бы на украинской территории массовые могилы убитых невинных людей, — сказал президент.

Он добавил, что когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на РФ, которая воюет против этих ценностей, то “это просто мерзко”.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас чувствуется, что в России стали осознавать неизбежность признания государством-террористом, а особенно после того, что наделала российская армия и якобы частные российские военные компании в Украине.

— Никакая другая террористическая организация мира не может претендовать на первенство в терроре. Россия точно – номер один среди террористов. И это точно заслуживает юридических последствий, в частности, в решениях Соединенных Штатов и других мировых субъектов, — сказал украинский лидер.

Президент подчеркнул, что необходимо продолжать борьбу и убивать террористов на украинской земле.

— Нужно распространять информацию об украинских интересах и добывать для Украины успехи, добывать победы. Каждому и каждому на своем уровне – и украинцам, и партнерам. Террор можно остановить только общей несокрушимой силой, – сказал он.

Владимир Зеленский напомнил, что 3 августа пообщался со студенческим сообществом из более чем 20 университетов Австралии, а также с австралийскими СМИ и политиками.

— Призвал всех наших австралийских друзей помогать нам в информационной войне и максимально распространять правду об украинской защите и российском терроре, — заявил он.

Президент подчеркнул, что сейчас нужно решить чрезвычайно важную национальную задачу: украинскую точку зрения должны видеть и слышать в тех частях света, где российская пропаганда до сих пор очень громкая.

Зеленский сообщил, что в течение дня подписал новый указ о награждении 194 украинских воинов, 28 из которых – посмертно.