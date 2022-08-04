Август, 04 в 8:27

Сегодня ночью российские войска дважды обстреляли Никополь. В жилые кварталы прилетели 60 снарядов из Градов. Предварительно люди не пострадали.

В результате обстрела был уничтожен дом, почти 50 — повреждены, также зацепило 30 хозяйственных сооружений. На двух частных дворах произошло возгорание. Пламя спасатели потушили.

— Обстрелом повреждены здания и техника трех местных предприятий, а еще более 100 солнечных панелей. В городе перебиты две линии электропередачи. Без света более 3 тысяч никопольчан. На месте работают аварийные бригады электриков, – написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Криворожском районе враг накрыл Ураганами Карповскую и Широковскую общины.

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Россия обстреляла Никополь и еще две общины: есть разрушения, пострадала женщина / 7 фотографий

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко