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Факти / Україна

Росія обстріляла Нікополь та ще дві громади: є руйнування, постраждала жінка

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Росія обстріляла Нікополь та ще дві громади: є руйнування, постраждала жінка

Сьогодні вночі російські війська двічі обстріляли Нікополь. На житлові квартали прилетіли 60 снарядів із Градів. Попередньо, люди не постраждали.

Унаслідок обстрілу було знищено будинок, майже 50 – пошкоджено, також зачепило 30 господарських споруд. На двох приватних подвір’ях сталися займання. Полум’я рятувальники приборкали.

– Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей. У місті перебито дві лінії електропередач. Без світла більше ніж 3 000 нікопольчан. На місці працюють аварійні бригади електриків, – написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Криворізькому районі ворог накрив Ураганами Карпівську та Широківську громади.

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У Широкому є руйнування житла. Поранена 44-річна жінка. Їй надали допомогу – лікується вдома.

Росія обстріляла Нікополь та ще дві громади: є руйнування, постраждала жінка / 7 фотографий
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Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

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