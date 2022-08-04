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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Утрата контроля над ЗАЭС и попытки России склонить к переговорам: происходящее на 162-й день войны (онлайн)

Утрата контроля над ЗАЭС и попытки России склонить к переговорам: происходящее на 162-й день войны (онлайн)

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00:32 - 04 августа

В Херсонской области украинские защитники уничтожили два склада с боеприпасами, которые использовала российская армия в полномасштабной войне против Украины.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

По его словам, также ВСУ ликвидировали 19 российских военных, мобильную станцию ​​спутниковой связи, противотанковый ракетный комплекс, два автомобиля, полевые склады в Чернобаевке и Бериславе.

Оперативное командование Юг сообщило, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли огневой удар по пункту базирования оккупационных войск в Чернобаевке.

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