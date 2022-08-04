Утрата контроля над ЗАЭС и попытки России склонить к переговорам: происходящее на 162-й день войны (онлайн)

Первое судно с украинским зерном прошло проверку в Турции и отправилось в Ливан.

Разведка Британии подтвердила уничтожение эшелона РФ с оружием в Херсонской области. По британским данным, очень маловероятно, что железнодорожное сообщение, которое объединяет Херсон с Крымом, останется в рабочем состоянии.

Украинская разведка сообщила, что пленных в Еленовке украинских военных убили специально, чтобы скрыть пытки и ненадлежащие условия содержания. Генсек ООН пообещал расследовать взрыв в колонии

Захваченная россиянами Запорожская АЭС полностью вышла из-под контроля, заявил глава МАГАТЭ. Он требует от Украины и России предоставить возможность безопасного проезда на станцию ​​экспертов организации.