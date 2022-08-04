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Факты / Украина

Россия попытается сфабриковать доказательства обстрела Еленовки — разведка США

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Россия попытается сфабриковать доказательства обстрела Еленовки — разведка США

В разведке США выяснили, что Россия пытается подбросить ложные доказательства, чтобы возложить на Украину вину за гибель военнопленных 29 июля.

Об этом сообщил официальный представитель США, знакомый с данными разведки.

Отмечается, что засекреченные разведданные показывают, что официальные лица РФ попытаются подбросить боеприпасы высокомобильных артиллерийских ракетных систем средней дальности или HIMARS как доказательства того, что в обстреле использовалось оружие, предоставленное Украине США.

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В американской разведке считают, что Россия будет принимать подобные меры, поскольку ожидает, что независимые следователи и журналисты в конечном счете получат доступ к месту трагедии.

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Источник: Associated Press

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