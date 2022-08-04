Росія спробує сфабрикувати докази обстрілу Оленівки – розвідка США

Серпень, 04 в 11:15

У розвідці США з’ясували, що Росія намагається підкинути неправдиві докази, щоб покласти на Україну провину за загибель військовополонених в Оленівці 29 липня.

Про це повідомив офіційний представник США, знайомий з даними розвідки.

Зазначається, що засекречені розвіддані засвідчують, що російські офіційні особи спробують підкинути боєприпаси високомобільних артилерійських ракетних систем середньої дальності або HIMARS як “докази” того, що в обстрілі використовувалися системи, надані Україні США.

Зараз дивляться

В американській розвідці вважають, що Росія вживатиме подібних заходів, оскільки очікує, що незалежні слідчі і журналісти в кінцевому підсумку отримають доступ до місця трагедії.

Джерело: Associated Press