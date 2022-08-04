Август, 04 в 17:41

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской облгосадминистрации.

Глава государства подписал соответствующий указ №553/2022.

Во время встречи в Офисе президента Зеленский вручил новому главе Херсонской ОВА служебное удостоверение и выразил убеждение, что его опыт и профессионализм пригодятся при выполнении задач, поставленных перед ним как руководителем важного региона.

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Он также подчеркнул, что Херсонская область непременно будет освобождена от российских оккупантов, а коллаборанты будут привлечены к ответственности.

Что известно о Ярославе Янушевиче

Ярослав Янушевич родился в 1978 году в Киеве. В 2000 году окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (специальность финансы), в 2009 году – Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова (специальность правоведение) и Национальную академию государственного управления при президенте Украины (управление общественным развитием).

С 1996 года работал на разных должностях в Государственной налоговой инспекции Киева, с 2001 года – в Государственной налоговой администрации Украины. В 2006-2007 гг. был заместителем председателя ГНАУ.

С 2011 по 2013 год – заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины.

В 2013-м занимал должность генерального директора ГП Документ. В 2013-2014 гг. – заместитель председателя Государственной финансовой инспекции Украины.

С 2014 года по 2016 год – исполнительный директор Украинского центра радиочастот, а с 2016 года — советник гендиректора этого предприятия.