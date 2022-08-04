Серпень, 04 в 17:41

Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Очільник держави підписав відповідний указ № 553/2022.

Під час зустрічі в Офісі президента Зеленський вручив новому голові Херсонської ОВА службове посвідчення та висловив переконання, що його досвід та професіоналізм стануть у пригоді під час виконання завдань, поставлених перед ним як керівником важливого регіону.

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Він також наголосив, що Херсонська область неодмінно буде звільнена від російських окупантів, а колаборанти будуть притягнуті до відповідальності.

Що відомо про Ярослава Янушевича

Ярослав Янушевич народився 1978 року в Києві. 2000 року закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка (спеціальність фінанси), 2009 року – Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова (спеціальність правознавство) та Національну академію державного управління при президентові України (управління суспільним розвитком).

З 1996 року працював на різних посадах у Державній податковій інспекції Києва, з 2001 року – у Державній податковій адміністрації України. У 2006-2007 роках. був заступником голови ДПАУ.

З 2011 до 2013 року – заступник голови Державної міграційної служби України.

2013-го обіймав посаду генерального директора ДП Документ. У 2013-2014 рр. – заступник голови Державної фінансової інспекції України.

З 2014 року до 2016 року – виконавчий директор Українського центру радіочастот, а з 2016 року – радник гендиректора цього підприємства.