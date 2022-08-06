Август, 05 в 22:09

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук объявила об освобождении от должности.

Об этом сама Покальчук сообщила на своей странице в Facebook.

— Я увольняюсь из Amnesty International в Украине. Это еще одна потеря, которую мне принесла война, — написала она.

По ее словам, семь лет ее жизни в AI “разбились о стену бюрократии и глухого языкового барьера”.

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— Дело не в английском, а в том, что если ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что тут такого – осудить армию защитников. И нет слов ни в одном языке, которые способны это донести до того, кто не почувствовал этой боли, – пояснила она.

Покальчук добавила, что еще вчера у нее была надежда, что все поправимо.

— Мы проведем пусть хоть 200 совещаний и все-таки объясним, достучимся, донесем свое мнение. И текст будет удален, а вместо него появится другой. Сегодня я поняла, что этого не произойдет, – написала она.

Она напомнила, что Amnesty International работает в Украине уже более 30 лет со времен становления независимости, а после полномасштабного вторжения организация опубликовала ряд скрупулезных и качественных исследований.

— Хочу акцентировать на этом, потому что это важно. Речь не идет о том, чтобы международные или локальные правозащитные организации не фиксировали действия украинских вооруженных сил. Принцип независимости и беспристрастности в такой работе важен, в конечном счете именно для этого существуют международные и национальные правозащитные организации. Но в таких важных отчетах, публикуемых в какой момент и в каком контексте, не может не быть данных о второй стороне войны, о том, кто начал эту войну, — пояснила она.

Покачльук повторила, что украинский офис Amnesty International неоднократно отмечал, что пресс-релиз, который центральный офис организации выпустил 4 августа, должен как минимум исследовать две стороны и учесть позицию Минобороны Украины.

В результате, признала бывшая глава AI в Украине, “организация создала материал, прозвучавший как поддержка российских нарративов”.

— Стремясь защитить гражданских, это исследование стало инструментом российской пропаганды, — написала она.

По ее словам, центральный офис AI не только “не совершил надлежащих шагов”, но и проигнорировал слова большого количества активистов со всего мира.

– Мне больно это признавать, но мы с руководством Amnesty International разошлись ценностно. Поэтому я приняла решение покинуть организацию, – пояснила она.

Скандал с отчетом Amnesty International

4 августа центральный офис правозащитной организации Amnesty International обнародовал отчет, в котором утверждается, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, поскольку якобы создают базы в жилых районах, больницах, школах и вблизи зернохранилищ.

Отчет осудили многие украинские политики, дипломаты и медийные личности. Авторов отчета подвергли критике и многие из-за рубежа, как, например, послы иностранных государств в Украине, бывшие президенты и т.д.

Отчет AI, в частности, обвинялся в поддержке российских пропагандистских нарративов.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что, к сожалению, Amnesty International попыталась амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

Позже генсек Amnesty International Аниес Калламар, реагируя на массовую критику опубликованного доклада, заявила, что за негативной реакцией якобы стоят украинские и российские боты, “пропагандирующие войну”.