Серпень, 05 в 22:09

Очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук оголосила про звільнення з посади.

Про це сама Покальчук повідомила на своїй сторінці у Facebook.

– Я звільняюсь з Amnesty International в Україні. Це – ще одна втрата, яку мені принесла війна, – написала вона.

За її словами, сім років її життя в AI “розбились об стіну бюрократії та глухого мовного бар’єра”.

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– Справа не в англійській, а в тому, що якщо ти не живеш у країні, в яку вдерлися окупанти та рвуть її на шматки, тобі, напевно, не зрозуміти, що ж тут такого – засудити армію захисників. І немає слів у жодній мові, які здатні це донести до того, хто не відчув цього болю, – пояснила вона.

Покальчук додала, що ще вчора в неї була надія, що все можна виправити.

– Ми проведемо хай хоч 200 нарад, і все-таки пояснимо, достукаємось, донесемо свою думку. І той текст буде видалено, а замість нього з’явиться інший. Сьогодні я зрозуміла, що цього не станеться, – написала вона.

Вона нагадала, що Amnesty International працює в Україні вже понад 30 років, з часів становлення незалежності, а після повномасштабного вторгнення організація опублікувала низку скрупульозних та якісних досліджень.

– Хочу закцентувати на цьому, бо це важливо. Мова не йде про те, щоб міжнародні чи локальні правозахисні організації не фіксували дії українських збройних сил. Принцип незалежності та безсторонності у такій роботі важливий, зрештою, саме для цього існують міжнародні і національні правозахисні організації. Але у таких важливих звітах, які публікуються у такий момент та у такому контексті, не може не бути даних про другу сторону війни, про того, хто розпочав цю війну, – пояснила вона.

Покальчук повторила, що український офіс Amnesty International неодноразово наголошував, що пресреліз, який центральний офіс організації випустив 4 серпня, мав як мінімум дослідити дві сторони та врахувати позицію Міноборони України.

В результаті, визнала колишня очільниця AI в Україні, “організація створила матеріал, який прозвучав як підтримка російських наративів”.

– Прагнучи захистити цивільних, це дослідження натомість стало інструментом російської пропаганди, – написала вона.

За її словами, центральний офіс AI не лише “не здійснив належних кроків”, але й проігнорував слова великої кількості активістів з усього світу.

– Мені боляче це визнавати, але ми з керівництвом Amnesty International розійшлись ціннісно. Тому я прийняла рішення залишити організацію, – пояснила вона.

Скандал зі звітом Amnesty International

4 серпня центральний офіс правозахисної організації Amnesty International оприлюднив звіт, в якому стверджується, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, оскільки, нібито, створюють бази в житлових районах, лікарнях, школах та поблизу зерносховищ.

Звіт засудило багато українських політиків, дипломатів та медійних персон. Авторів звіту піддали критиці й багато людей з-за кордону, як-то посли іноземних держав в Україні, колишні президенти та тощо.

Звіт AI, зокрема, звинувачували у підтримці російських пропагандистських наративів.