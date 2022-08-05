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Факты / Украина

Аморальная избирательность: Зеленский о скандальном отчете Amnesty International

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Аморальная избирательность: Зеленский о скандальном отчете Amnesty International
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обвинение организации Amnesty International в том, что ВСУ якобы создают военные базы на территории гражданских объектов.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

– К сожалению, сегодня организация Amnesty International попыталась амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву, – отметил глава государства.

По словам Зеленского, каждый, кто амнистирует Россию и искусственно создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов якобы оправданы или якобы понятны, не может не осознавать, что этим помогает террористам.

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Он напомнил, что 4 августа российские оккупанты нанесли удар по Торецку Донецкой области. Попали в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли восемь человек, среди раненых — трое детей.

Президент подчеркнул, что на этот счет и тысячи других преступлений российских террористов Украина не видит четких и своевременных отчетов от некоторых международных организаций.

— Оккупанты неоднократно сознательно били из артиллерии и минометов по очереди людей за водой, эвакуационных автобусах, остановках общественного транспорта. Армия РФ не остановилась перед ударами даже по мемориалам жертвам Холокоста, по кладбищам. По лагерю с военнопленными в Еленовке. И отчетов об этом почему-то нет. Вот такая аморальная избирательность, — подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты разрушили почти 900 медицинских учреждений, более 2200 образовательных учреждений, десятки университетов, сотни школ и детских садов.

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