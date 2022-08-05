Фальшивая “нейтральность”, а не правдивость: Кулеба ответил генсеку Amnesty International

Август, 05 в 13:32

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил генеральному секретарю Amnesty International Агнесс Калламар.

Ранее она заявила об атаках на расследование организации со стороны “украинских и российских мобов и троллей в социальных сетях”.

Министр подчеркнул, что, по словам Калламар, наверное, тогда и его называют “мобом и троллем” за реакцию на публикацию организации.

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– Но это не помешает мне сказать, что ее отчет искажает реальность, проводит ложное моральное равенство между агрессором и жертвой и способствует дезинформационным усилиям России. Это ложная “нейтральность”, а не правдивость, — написал он в Twitter.

Apparently @amnesty SG calls me a ‘mob’ and a ‘troll’, but this won’t stop me from saying that its report distorts reality, draws false moral equivalence between the aggressor and the victim, and boosts Russia’s disinformation efforts. This is fake “neutrality”, not truthfulness. https://t.co/Kz2GBzSZr3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 5, 2022

Напомним, 4 августа международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о войне, развязанной Россией против Украины.

В отчете правозащитники заявляют, что украинские Вооруженные силы, которые сдерживают российское нашествие, якобы подвергают гражданское население опасности.

Организация утверждает, что якобы зафиксировала несколько случаев создания украинскими военными баз в школах и больницах, что превращает их из гражданских в военные объекты и якобы провоцирует РФ на обстрелы, в которых гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура.

Такие заявления повлекли за собой настоящий скандал. Ведь риторика Amnesty International похожа на те заявления, которые продвигаются известными прокремлевскими СМИ и российскими чиновниками.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что, к сожалению, Amnesty International попыталась амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

Позже генсек Amnesty International Агнес Калламар, реагируя на массовую критику опубликованного доклада, заявила, что за негативной реакцией якобы стоят украинские и российские боты, “пропагандирующие войну”.