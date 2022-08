Фальшивая “нейтральность”, а не правдивость: Кулеба ответил генсеку Amnesty International

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил генеральному секретарю Amnesty International Агнесс Калламар.

Ранее она заявила об атаках на расследование организации со стороны “украинских и российских мобов и троллей в социальных сетях”.

Министр подчеркнул, что, по словам Калламар, наверное, тогда и его называют “мобом и троллем” за реакцию на публикацию организации.

Apparently @amnesty SG calls me a ‘mob’ and a ‘troll’, but this won’t stop me from saying that its report distorts reality, draws false moral equivalence between the aggressor and the victim, and boosts Russia’s disinformation efforts. This is fake “neutrality”, not truthfulness. https://t.co/Kz2GBzSZr3

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 5, 2022