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Факты / Украина

Фальшивая “нейтральность”, а не правдивость: Кулеба ответил генсеку Amnesty International

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил генеральному секретарю Amnesty International Агнесс Калламар.

Ранее она заявила об атаках на расследование организации со стороны “украинских и российских мобов и троллей в социальных сетях”.

Министр подчеркнул, что, по словам Калламар, наверное, тогда и его называют “мобом и троллем” за реакцию на публикацию организации.

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– Но это не помешает мне сказать, что ее отчет искажает реальность, проводит ложное моральное равенство между агрессором и жертвой и способствует дезинформационным усилиям России. Это ложная “нейтральность”, а не правдивость, — написал он в Twitter.

Напомним, 4 августа международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о войне, развязанной Россией против Украины.

В отчете правозащитники заявляют, что украинские Вооруженные силы, которые сдерживают российское нашествие, якобы подвергают гражданское население опасности.

Организация утверждает, что якобы зафиксировала несколько случаев создания украинскими военными баз в школах и больницах, что превращает их из гражданских в военные объекты и якобы провоцирует РФ на обстрелы, в которых гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура.

Такие заявления повлекли за собой настоящий скандал. Ведь риторика Amnesty International похожа на те заявления, которые продвигаются известными прокремлевскими СМИ и российскими чиновниками.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что, к сожалению, Amnesty International попыталась амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

Позже генсек Amnesty International Агнес Калламар, реагируя на массовую критику опубликованного доклада, заявила, что за негативной реакцией якобы стоят украинские и российские боты, “пропагандирующие войну”.

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