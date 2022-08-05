Август, 05 в 0:16

Литовская Генпрокуратура возбудила против пророссийского блогера Анатолия Шария уголовное дело, благодаря чему его могут депортировать в Литву, откуда он может попасть в Украину, где подозревается сразу в нескольких преступлениях.

Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин на своем Youtube канале.

Как утверждает Фейгин, по его запросу литовская Генпрокуратура возобновила против Анатолия Шария дело об отмывании денег, которые, как утверждает российский правозащитник, были получены Шарием из Москвы.

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Марк Фейгин опубликовал часть записи во время слушаний в литовском суде, где Шария расспрашивают о средствах, на которые было приобретено его имущество в Литве.

На фрагменте аудиозаписи мужчина, по голосу похожий на Анатолия Шария, пытается объяснить происхождение средств, судя по всему, переданных гражданами РФ. Речь идет о €670 тысячах, на которые, предполагаемым Анатолием Шарием, была приобретена недвижимость в Испании.

Сам пророссийский политик и блогер уже продолжительное время скрывается именно в Испании.

По данным Марка Фейгина, именно на указанные €670 тысяч Анатолий Шарий приобрел дом в Испании, находящийся недалеко от Барселоны.

Правозащитник также продемонстрировал документ, который, по его словам, подтверждает приобретения Шарием испанской недвижимости.

Таким образом, считает Фейгин, дело Шария может приобрести новый оборот, благодаря чему пророссийский политик может оказаться в Украине.

— Поскольку такое уголовное дело возбуждено в Генеральной прокуратуре Литвы, то мы ждем, что его депортируют для допроса в Литву, и оттуда, будем надеяться, он сразу попадет в руки Украины. А тогда мы узнаем огромную сеть агентуры через него, которую через партию Шария и через других лиц работали против Украины, — сказал он.

Он отметил, что речь для пророссийского политика идет уже не про экстрадицию, а про возможную депортацию в Литву, которая сможет с ним провести следственные действия.

Ранее Марк Фейгин продемонстрировал документ, согласно которому правоохранительные органы Киева возбудили против блогера Шария уголовное дело касательно развращения малолетних.

Кроме этого уголовного производства, Анатолий Шарий также подозревается в Украине в государственной измене.

Напомним, 16 июня апелляционный суд Львова принял решение, которым запретил деятельность Партии Шария.