Серпень, 05 в 0:16

Литовська Генпрокуратура порушила проти проросійського блогера Анатолія Шарія кримінальну справу, завдяки чому його можуть депортувати до Литви, звідки він може потрапити до України, де підозрюється одразу у кількох злочинах.

Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін на своєму Youtube каналі.

Як стверджує Фейгін, на його запит литовська Генпрокуратура відновила проти Анатолія Шарія справу про відмивання грошей, які, як стверджує російський правозахисник, отримали Шарій з Москви.

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Марк Фейгін опублікував частину запису під час слухань у литовському суді, де Шарія розпитують про кошти, на які було придбано його майно у Литві.

На фрагменті аудіозапису чоловік, за голосом схожий на Анатолія Шарія, намагається пояснити походження коштів, зважаючи на все, передані громадянами РФ. Йдеться про €670 тисяч, на які, передбачуваним Анатолієм Шарієм, було придбано нерухомість в Іспанії.

Сам проросійський політик та блогер уже тривалий час ховається саме в Іспанії.

За даними Марка Фейгіна, саме на вказані 670 тисяч євро Анатолій Шарій придбав будинок в Іспанії, що знаходиться недалеко від Барселони.

Правозахисник також продемонстрував документ, який, за його словами, підтверджує придбання Шарієм іспанської нерухомості.

Таким чином, вважає Фейгін, справа Шарія може набути нового обігу, завдяки чому проросійський політик може опинитися в Україні.

– Оскільки така кримінальна справа порушена у Генеральній прокуратурі Литви, то ми чекаємо, що її депортують для допиту до Литви, і звідти, сподіватимемося, вона одразу потрапить до рук України. А тоді ми дізнаємося про величезну мережу агентури через нього, яку через партію Шарія та через інших осіб працювали проти України, – сказав він.

Він зазначив, що для проросійського політика йдеться вже не про екстрадицію, а про можливу депортацію до Литви, яка зможе з ним провести слідчі дії.

Раніше Марк Фейгін продемонстрував документ, згідно з яким правоохоронні органи Києва порушили проти блогера Шарія кримінальну справу щодо розбещення малолітніх.

Крім цього кримінального провадження, Анатолій Шарій також підозрюється в Україні у державній зраді.

Нагадаємо, 16 червня апеляційний суд Львова ухвалив рішення, яким заборонив діяльність Партії Шарія.