Август, 08 в 12:38

Служба безопасности Украины собрала доказательства добровольного сотрудничества с россиянами на временно оккупированной территории Херсонщины еще трех “должностных лиц”.

С начала широкомасштабного вторжения РФ активно сотрудничает с захватчиками так называемый директор Херсонского водоканала. Коллаборант распорядился отправить спецтехнику на помощь российской армии.

Благодаря этому оккупанты смогли обустроить оборонительные позиции вокруг оккупированного областного центра. Также предатель заставлял своих подчиненных участвовать в массовках, публично выступая в поддержку оккупационного режима.

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Еще одна коллаборантка получила карьерное повышение и заняла должность “исполняющей обязанности главного врача Белозерского центра первичной медико-санитарной помощи”.

Женщина заверила захватчиков, что готова трудоустраивать врачей из России и оккупированного Крыма. Кроме того, она обещала работать над созданием “положительного имиджа” оккупационных властей, в частности, решить проблемы с медицинским обеспечением в регионе.

Сейчас обоим так называемым чиновникам объявлено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена.

СБУ объявила о подозрениях коллаборантам на Херсонщине / 3 фотографии

Получил подозрение от СБУ и фейковый правоохранитель, который занял должность “начальника Новокаховского отдела по борьбе с экономическими преступлениями”.

Он активно работал над тем, чтобы сорвать посевную кампанию в Херсонской области. Мужчина заручился поддержкой так называемого военного коменданта и терроризировал фермерские хозяйства Каховского района.

В разгар посевной он отнимал у них семена и минеральные удобрения. В отношении него СБУ расследует дело по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность.