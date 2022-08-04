Август, 04 в 13:42

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении коллаборантам, которые помогают врагу проводить оккупацию на территориях Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что предатели имитируют “деятельность”, участвуют в пропагандистских мероприятиях и заставляют население подчиняться “новым порядкам”.

Хотя к принятию важных решений этих псевдочиновников не допускают.

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В частности, подозрение было объявлено:

жителю Рубежного, бывшему депутату горсовета от “ОПЗЖ”, который назначен “заместителем главы администрации” временно оккупированного Сватовского района;

депутату местного совета, которая заняла должность “заместителя главы администрации Марковского района ЛНВ”;

“начальницы отдела жизнеобеспечения села Веселое Старобельского района;

жителю Донецкой области, который возглавил “администрацию Волновахского района ДНР”;

так называемому председателю “Мангушского поселкового совета ДНР”.

Каждому из предателей грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Ранее мы писали, что СБУ задержали украинца, который передавал РФ координаты для ракетных ударов по Николаеву.

Мужчина сливал данные через группы в соцсетях и мессенджерах, созданных российскими спецслужбами.