Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Помогают оккупантам: СБУ сообщила о подозрении 5 коллаборантам

Валентина Чорна, редактор ленты
сбу оголосила про підозру 5 колаборантам
Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении коллаборантам, которые помогают врагу проводить оккупацию на территориях Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что предатели имитируют “деятельность”, участвуют в пропагандистских мероприятиях и заставляют население подчиняться “новым порядкам”.

Хотя к принятию важных решений этих псевдочиновников не допускают.

Сейчас смотрят

В частности, подозрение было объявлено:

  • жителю Рубежного, бывшему депутату горсовета от “ОПЗЖ”, который назначен “заместителем главы администрации” временно оккупированного Сватовского района;
  • депутату местного совета, которая заняла должность “заместителя главы администрации Марковского района ЛНВ”;
  • “начальницы отдела жизнеобеспечения села Веселое Старобельского района;
  • жителю Донецкой области, который возглавил “администрацию Волновахского района ДНР”;
  • так называемому председателю “Мангушского поселкового совета ДНР”.

Каждому из предателей грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Ранее мы писали, что СБУ задержали украинца, который передавал РФ координаты для ракетных ударов по Николаеву.

Мужчина сливал данные через группы в соцсетях и мессенджерах, созданных российскими спецслужбами.

Читайте
Под Киевом в лесу задержали группу возможных диверсантов

Источник: СБУ
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка