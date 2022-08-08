Серпень, 08 в 12:38

Служба безпеки України зібрала докази добровільної співпраці з росіянами на тимчасово окупованій території Херсонщини ще трьох “посадовців”.

З початку широкомасштабного вторгнення РФ активно співпрацює із загарбниками так званий директор Херсонського водоканалу. Колаборант розпорядився відправити спецтехніку на підмогу російській армії.

Завдяки цьому окупанти змогли облаштувати оборонні позиції навколо окупованого обласного центру. Також зрадник змушував своїх підлеглих брати участь у масовках, публічно виступаючи на підтримку окупаційного режиму.

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Ще одна колаборантка отримала кар’єрне підвищення та обійняла посаду “виконуючої обов’язки головного лікаря Білозерського центру первинної медико-санітарної допомоги”.

Жінка запевнила загарбників, що готова працевлаштовувати лікарів з Росії та окупованого Криму. Крім того, вона обіцяла працювати над створенням “позитивного іміджу” окупаційної влади, зокрема, вирішити проблеми із медичним забезпеченням у регіоні.

Наразі обом так званим чиновникам оголошено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада.

СБУ оголосила про підозри колаборантам на Херсонщині / 3 фотографии

Отримав підозру від СБУ і фейковий правоохоронець, який обійняв посаду “начальника Новокаховського відділу у боротьбі з економічними злочинами”.

Він активно працював над тим, щоб зірвати посівну кампанію на Херсонщині. Чоловік заручився підтримкою так званого військового коменданта і тероризував фермерські господарства Каховського району.

У розпал посівної він зухвало вилучав у них насіння і мінеральні добрива. Щодо нього СБУ розслідує справу за ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність.