ВСУ ночью ударили по Мелитополю из HIMARS и уничтожили более 100 оккупантов — мэр
ВСУ ночью, 8 августа, ударили из систем HIMARS по пунктам временной дислокации россиян в Мелитополе.
Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.
– Сегодня ночью высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках в разных районах города Мелитополя, – отметил он.
По предварительным подсчетам, удалось уничтожить значительное количество военной техники и более 100 российских солдат, которые в эту ночь находились во временных казармах.
Федоров добавил, что на прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон.
— Сегодняшняя ночь наиболее результативна и свидетельствует, что существующие вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS. Ослабление системы ПВО создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении, – добавил мэр.
Напомним, что в сети также появилась информация об ударах ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне.
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