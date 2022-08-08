Август, 08 в 7:45

ВСУ ночью, 8 августа, ударили из систем HIMARS по пунктам временной дислокации россиян в Мелитополе.

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.

– Сегодня ночью высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках в разных районах города Мелитополя, – отметил он.

По предварительным подсчетам, удалось уничтожить значительное количество военной техники и более 100 российских солдат, которые в эту ночь находились во временных казармах.

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Федоров добавил, что на прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон.

— Сегодняшняя ночь наиболее результативна и свидетельствует, что существующие вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS. Ослабление системы ПВО создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении, – добавил мэр.

Напомним, что в сети также появилась информация об ударах ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 166-е сутки.

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