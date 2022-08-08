Август, 08 в 7:22

Украинские защитники в воскресенье, 7 августа, нанесли новые успешные удары по Антоновскому автомобильному мосту через Днепр.

Обновлено в 9.12. Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона официально сообщила, что ВСУ попали по Антоновскому и Каховскому мостам.

— Отработан тот же огневой контроль, который мы держали уже несколько суток, в этом направлении. У него есть свои результаты, у него попадания — достаточно важные — как по Антоновскому, так и по Каховскому мостам, — отметила она.

Гуменюк добавила, что на юге украинские военные уничтожили несколько вражеских баз с боеприпасами.

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Ранее Telegram-каналы сообщали о ракетно-артиллерийских ударах по шести объектам, важным для российских оккупантов.

Вероятно, удар по Антоновскому мосту нанесен именно по тому месту, где его ремонтировали после предварительных ударов. На нем также стояла техника для ремонта после предварительных попаданий, загоревшаяся в результате работы HIMARS.

Кроме того, в сети сообщали о том, что удары нанесены еще по пяти объектам, в частности в Каховском районе, возле городов Каховка и Новая Каховка в районе ГЭС.

Также по неподтвержденной информации, попадания были в Дарьевский мост через реку Ингулец – на севере Херсонской области.

Напомним, что 26 июля ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту, который является важным логистическим объектом для армии РФ. В результате мост, который соединяет Херсон с левобережьем Днепра, закрыли для движения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 166-е сутки.

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Фото: скриншот из видео