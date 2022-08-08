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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Удары РФ по военному объекту в Винницкой и ЗАЭС: что происходит на 166-й день войны (онлайн)

Удары РФ по военному объекту в Винницкой и ЗАЭС: что происходит на 166-й день войны (онлайн)

В ряде украинских городов раздались взрывы. Сообщается о взрывах в Виннице, Кропивницком, Умани и Харькове.

Из портов Одессы и Черноморска вышли еще четыре корабля с украинским продовольствием, имеющим суммарный груз в 170 тыс. тонн.

Российские войска снова обстреляли Запорожскую АЭС. Ракеты попали в площадку у ядерных отходов.

Оккупанты дважды в сутки обстреляли Никопольский район из Градов, повреждена насосная станция, около 50 домов и по меньшей мере два человека пострадали.

Amnesty International извинилась за “страдание и возмущение”, вызванные ее отчетом о том, что украинские военные подвергают опасности гражданских, но не отказалась от представленной в нем информации.

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00:36 - 08 августа

Присоединение Швеции к британской программе обучения украинских военных является вкладом в укрепление обороны фланга НАТО, обеспечению мира и безопасности в Европе.

Об этом на своей странице в Twitter написал глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

— Швеция присоединяется к возглавляемой Великобританией инициативе по обучению украинских войск. Еще один шаг к укреплению обороны восточного фланга НАТО и обеспечению мира и безопасности в Европе. Давайте победим российскую тиранию вместе, — написал он.

Алексей Резников также поблагодарил как Министерство обороны Швеции в целом, так и шведского министра обороны Петера Хультквиста в частности.

Всего Швеция планировала отправить в Великобританию 120 военных инструкторов, которые будут проводить подготовку украинских бойцов.

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00:33 - 08 августа

На сайте президента Украины набрала необходимое количество голосов петиция о запрете на въезд для россиян в ближайшие 50 лет.

Теперь президент Владимир Зеленский должен рассмотреть это обращение.

Автором петиции является Андрей Кузьмин, зарегистрировавший свое обращение к президенту 23 мая 2022 года. Кузьмин предлагает запретить въезжать россиянам на украинские территории в течение следующих 50 лет. На вечер 7 августа под петицией подписалось уже более 25,3 тыс. человек.

— Господин Президент, Украина уже 8 лет страдает от войны, которую развязала Россия на территории нашей страны. К сожалению, за эти 8 лет власти не смогли защитить Украину от диверсантов, агентуры и корректировщиков, которые все это время прибывали в Украину из-за безвизового режима с Россией. Мы поплатились за это тысячами жизней, – пишет Андрей Кузьмин в своем обращении.

Автор аргументирует запрет на въезд для граждан России “безопасностью каждого украинца сейчас и в будущем”.

Кроме того, Андрей Кузьмин предлагает не выдавать виды россиянам, кроме тех, кто воевал на стороне Украины в российско-украинской войне.

ИсточникОфис президента

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