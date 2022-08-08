Удары РФ по военному объекту в Винницкой и ЗАЭС: что происходит на 166-й день войны (онлайн)

В ряде украинских городов раздались взрывы. Сообщается о взрывах в Виннице, Кропивницком, Умани и Харькове.

Из портов Одессы и Черноморска вышли еще четыре корабля с украинским продовольствием, имеющим суммарный груз в 170 тыс. тонн.

Российские войска снова обстреляли Запорожскую АЭС. Ракеты попали в площадку у ядерных отходов.

Оккупанты дважды в сутки обстреляли Никопольский район из Градов, повреждена насосная станция, около 50 домов и по меньшей мере два человека пострадали.

Amnesty International извинилась за “страдание и возмущение”, вызванные ее отчетом о том, что украинские военные подвергают опасности гражданских, но не отказалась от представленной в нем информации.