Серпень, 08 в 7:45

ЗСУ вночі, 8 серпня, вдарили з систем HIMARS по пунктах тимчасової дислокації росіян у Мелітополі.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– Сьогодні вночі високоточними ракетами HIMARS було завдано вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя, – зазначив він.

За попередніми підрахунками вдалось знищити значну кількість військової техніки і понад 100 російських солдатів, які в цю ніч перебували у тимчасових казармах.

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Федоров додав, що минулого тижня значну частину ПВО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсона.

– Сьогоднішня ніч найбільш результативна та свідчить, що наявні ворожі підрозділи ПВО вже не спроможні чинити опір HIMARS. Послаблення системи ПВО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку, – додав мер.

Нагадаємо, що у мережі також з’явилася інформація про удари ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 166-ту добу.

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