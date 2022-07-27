Июль, 27 в 13:17

Вечером 26 июля Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту, который является важным логистическим объектом для армии РФ.

В результате “ювелирной” работы украинских военных мост, который через реку Днепр соединяет Херсон с левобережьем, закрыт для движения.

Что известно об атаке ВСУ и чем разрушение Антоновского моста грозит российской армии – читайте далее в материале.

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Что известно об ударах по Антоновскому мосту

О взрывах возле Антоновского моста вечером 26 июля сообщили местные жители в социальных сетях.

Утром информацию о новой серии ударов в эфире национального телемарафона подтвердила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

– Работа нашей артиллерии настолько деликатна и ювелирна, что больше направлена ​​на деморализацию войска противника, а не разрушение инфраструктуры. Поэтому удары по Антоновскому мосту были. Но они были филигранны, – сказала она.

Она подчеркнула, что украинские силы контролируют стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для оккупантов.

Сначала оккупанты заявили, что их ПВО вроде бы сбило все ракеты, направленные на переправу.

Однако утром российские СМИ сообщили, что Антоновский мост через Днепр под Херсоном снова обстреляли из РСЗО HIMARS, и у него есть повреждения.

Что известно о разрушении Антоновского моста

Точной информации о масштабах повреждений пока нет, однако в сети начали появляться видео, на которых видны новые пробоины в дорожном полотне.

Вероятно, Антоновский мост теперь непригоден для перемещения автомобилей, транспорта или техники.

Атака ВСУ на Антоновский мост вызвала истерику у оккупантов, которые не хотят признавать свои поражения.

Так называемый заместитель главы оккупационных властей Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что мост полностью закрыт для движения, в нем добавилось дыр. Однако, по его словам, мост обстреляли “американские специалисты”, а большого значения этот инфраструктурный объект не имеет.

— Как вы видите, движение по мосту действительно перекрыто. Ночью был нанесен очередной удар HIMARS. Мы еще раз заявляем, что это стреляют не украинские нацисты, а американские специалисты, – сказал он.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань предположил, что мост ВСУ могли атаковать именно в тот момент, когда оккупанты перевозили через него технику.

– Проезд по мосту невозможен, а ударили, по словам очевидцев, именно тогда, когда россияне переправляли накопленную технику. Ждем официальные подсчеты российских потерь, – сказал Хлань в эфире телемарафона.

Какие последствия уничтожения Антоновского моста для оккупантов

Стратегическое значение объекта объясняется тем, что это единственный мост, который соединяет Херсон с другим берегом Днепра, также оккупированный российскими войсками. Его разрушение закрывает жизненно важные пути снабжения армии РФ.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что выведение из строя этого моста является первоочередной задачей для освобождения Херсона.

Однако он добавил, что из-за разрушения переправы оккупанты в ближайшие дни могут усилить ракетные удары по гражданским объектам Украины.

— Его уничтожение является первоочередной задачей для дальнейшего выбивания противника с правого берега Днепра и освобождения Херсона. Невозможность использовать Антоновский мост сильно усложнит логистику противнику, что не позволит им в полной мере подпитывать свои группировки вокруг Херсона, — сказал Жданов.

В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что новая атака ВСУ была последним предупреждением для оккупантов в Херсонской области.

— Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством российской ПВО, которая перехватывает украинские ракеты, но от реальности не уйдешь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или покинуть Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть, – написал он.

Рідкісна птиця ВИЛЕТИТЬ із середини Дніпра. Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом ru-ППО, що перехоплює ua-ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2022

Напомним, что первые удары по Антоновскому мосту ВСУ нанесли еще 19 июля. Тогда мост получил повреждение, но им можно было пользоваться после ремонта.

Разведка Великобритании также подтверждала, что в случае разрушения Антоновского моста построить переправу через Днепр будет операцией с очень высоким риском. Российские силы в оккупированном Херсоне будут отрезаны, а это значительный военно-политический удар для России.

Фото: Вгору, Генштаб ЗСУ