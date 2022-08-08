Серпень, 08 в 7:22

Українські захисники в неділю, 7 серпня завдали нових успішних ударів по Антонівському автомобільному мосту через Дніпро.

Оновлено о 9.12. Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону офіційно повідомила, що ЗСУ влучили по Антонівському та Каховському мостах.

– Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб, на цьому напрямку. Він має свої результати, він має влучення – достатньо поважні – як по Антонівському, так і по Каховському мостах, – зазначила вона.

Гуменюк додала, що на півдні українські військові знищили кілька ворожих баз із боєприпасами.

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Раніше Telegram-канали повідомляли про ракетно-артилерійські удари по шести об’єктах, важливих для російських окупантів.

Ймовірно, удар по Антонівському мосту завдано саме по тому місцю, де його ремонтували після попередніх ударів. На ньому також стояла техніка для ремонту після попередніх влучань, яка загорілася в результаті роботи HIMARS.

Крім того, у мережі повідомляли про те, що удари завдані ще по п’яти об’єктах, зокрема, в Каховському районі, біля міст Каховка й Нова Каховка в районі ГЕС.

Також за непідтвердженою інформацією, влучання були в Дар’ївський міст через річку Інгулець – на півночі Херсонської області.

Нагадаємо, що 26 липня ЗСУ завдали нових ударів по Антонівському мосту, який є важливим логістичним об’єктом для армії РФ. Внаслідок цього міст, який через річку Дніпро з’єднує Херсон із лівобережжям, закрили для руху.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 166-ту добу.

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Фото: скриншот з відео