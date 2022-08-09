Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Украина за утро 8 августа сбила российских ракет на $26 млн — Forbes

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Украина за утро 8 августа сбила российских ракет на $26 млн — Forbes

Россия утром 8 августа атаковала Украину ракетами, которые успешно сбили силы ПВО. Из акватории Черного моря оккупанты выпустили четыре ракеты типа Калибр.

Издание Forbes сообщило, что стоимость неудачного ракетного обстрела — $26 млн.

Ранее в Командовании Воздушных сил Украины отмечали, что одна ракета была уничтожена в Одесской области зенитным ракетным подразделением воздушного командования Юг. Остальные три – ликвидированы в центральной Украине зенитными ракетными подразделениями воздушного командования Центр.

Сейчас смотрят

По оценке издания, общая стоимость четырех сбитых Калибров составляет $26 млн.

Для расчета стоимости выпущенных Россией ракет по Украине Forbes использует следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, Калибр – $6,5 млн, Искандер – $3 млн, Оникс – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, Точка-У – $0,3 млн.

Читайте
Россия выпустила ракеты по Умани – сработала ПВО

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Источник: Forbes
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка