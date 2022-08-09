Август, 09 в 10:05

Россия утром 8 августа атаковала Украину ракетами, которые успешно сбили силы ПВО. Из акватории Черного моря оккупанты выпустили четыре ракеты типа Калибр.

Издание Forbes сообщило, что стоимость неудачного ракетного обстрела — $26 млн.

Ранее в Командовании Воздушных сил Украины отмечали, что одна ракета была уничтожена в Одесской области зенитным ракетным подразделением воздушного командования Юг. Остальные три – ликвидированы в центральной Украине зенитными ракетными подразделениями воздушного командования Центр.

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По оценке издания, общая стоимость четырех сбитых Калибров составляет $26 млн.

Для расчета стоимости выпущенных Россией ракет по Украине Forbes использует следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, Калибр – $6,5 млн, Искандер – $3 млн, Оникс – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, Точка-У – $0,3 млн.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Командование Воздушных сил ВСУ