Серпень, 09 в 10:05

Росія вранці 8 серпня атакувала Україну ракетами, які успішно збила ППО. З акваторії Чорного моря окупанти випустили чотири ракети типу Калібр.

Видання Forbes повідомило, що невдалий ракетний обстріл коштував росіянам $26 млн.

Раніше у Командуванні Повітряних сил України зазначали, що одну ракету було знищено на Одещині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування Південь. Ще три – ліквідовано в центральній Україні зенітними ракетними підрозділами повітряного командування Центр.

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За оцінкою видання, загальна вартість чотирьох збитих Калібрів становить $26 млн.

Для розрахунку вартості випущених Росією ракет по Україні Forbes використовує такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, Калібр – $6,5 млн, Іскандер – $3 млн, Онікс – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, Точка-У – $0,3 млн.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 167-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ