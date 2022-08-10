Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Почему РФ навязывает свои паспорта на оккупированных территориях – объяснение СНБО

Валентина Летяк, редактор ленты
Почему РФ навязывает свои паспорта на оккупированных территориях – объяснение СНБО
Фото: Depositphotos

Паспорта, которые Россия навязывает жителям временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, даже в РФ не считаются полноценными документами.

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны объяснили, что эти “бумажки” выдаются по упрощенной процедуре, поэтому не дают таких же законных прав, которые имеют россияне.

– Единственное, для чего выдается этот “паспорт”, – участие в голосовании на выборах РФ с избранием “правильного” кандидата, – отмечают в ЦПД при СНБО.

Владелец такого “паспорта” не может оформить и получать социальные выплаты, пенсию, не предусмотрены также выплаты в случае гибели в результате принудительной мобилизации, в нем даже не указывается регистрация места жительства.

Сейчас смотрят

Ранее стало известно, что РФ планирует подкупать жителей Херсонской области для проведения референдума, предлагая материальную помощь в размере 10 тыс. рублей.

Оккупанты также подыскивают помещения для проведения референдума и формируют группы пропагандистских СМИ.

Читайте
РФ может провести "голосование из дома" на псевдореферендуме для сбора разведданных - ISW

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка