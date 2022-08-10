Почему РФ навязывает свои паспорта на оккупированных территориях – объяснение СНБО

Август, 10 в 15:57

Паспорта, которые Россия навязывает жителям временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, даже в РФ не считаются полноценными документами.

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны объяснили, что эти “бумажки” выдаются по упрощенной процедуре, поэтому не дают таких же законных прав, которые имеют россияне.

– Единственное, для чего выдается этот “паспорт”, – участие в голосовании на выборах РФ с избранием “правильного” кандидата, – отмечают в ЦПД при СНБО.

Владелец такого “паспорта” не может оформить и получать социальные выплаты, пенсию, не предусмотрены также выплаты в случае гибели в результате принудительной мобилизации, в нем даже не указывается регистрация места жительства.

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Ранее стало известно, что РФ планирует подкупать жителей Херсонской области для проведения референдума, предлагая материальную помощь в размере 10 тыс. рублей.

Оккупанты также подыскивают помещения для проведения референдума и формируют группы пропагандистских СМИ.