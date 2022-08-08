Август, 08 в 6:42

Российские оккупационные власти могут ускорить подготовку к нелегитимным псевдореферендумам на оккупированных ими украинских территориях.

Об этом сообщили в Институте исследования войны (ISW).

По их данным, оккупанты могут превратить “голосование из дома” в псевдореферендуме в операцию по сбору разведданных, чтобы уничтожить украинскую оппозицию на оккупированных территориях.

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Также они расширяют возможности для прямого запугивания украинских мирных жителей и делают невозможным любой независимый надзор за ходом “голосования”.

Отмена избирательных участков с личным присутствием снимает много требований относительно укомплектования этих мест. Оккупанты изо всех сил пытались набрать на эти должности людей.

“Голосование на дому” также ограничивает возможности партизан для нападения.

ISW отмечает, что РФ может назначить разные типы голосования в разных оккупированных районах в зависимости от предполагаемой поддержки местного населения, риска партизанских нападений и бюрократических возможностей.

К примеру, украинский глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил 7 августа, что российские оккупационные власти в Луганской области определили места для личного проведения “референдума”.

Напомним, что мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал о том, что российские захватчики хотят провести псевдореферендум в течение семи дней, ходя по квартирам с автоматчиками.

Источник: ISW