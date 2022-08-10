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Факти / Україна

Чому РФ нав’язує свої паспорти на окупованих територіях – пояснення РНБО

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Чому РФ нав’язує свої паспорти на окупованих територіях – пояснення РНБО
Фото: Depositphotos

Паспорти, які Росія нав’язує жителям тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізько областей, навіть у РФ не вважаються повноцінними документами.

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони пояснили, що ці “папірці” видаються за спрощеною процедурою, тому не дають таких же законних прав, які мають росіяни.

– Єдине, для чого видається цей “паспорт”, – участь у голосуванні на виборах РФ з обранням “правильного” кандидата, – наголошуюють в ЦПД при РНБО.

Власник такого “паспорта” не може оформити й отримувати соціальні виплати, пенсію, не передбачено також виплати у разі загибелі внаслідок примусової мобілізації, у ньому навіть не вказується реєстрація місця проживання.

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Раніше стало відомо, що РФ планує підкуповувати мешканців Херсонської області для проведення “референдуму”, пропонуючи матеріальну допомогу у розмірі 10 тис. рублів.

Окупанти також підшуковують приміщення для проведення  “референдуму” та формують групи пропагандистських ЗМІ.

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