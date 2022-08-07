На Херсонщине оккупанты предлагают 10 тыс. рублей за участие в “референдуме”

Август, 07 в 17:07

Российские оккупанты планируют “покупать” голоса жителей Херсонщины перед проведением фейкового референдума о присоединении к РФ, сообщает Херсонская областная государственная администрация.

– На территории области открывается все больше учреждений, где всем желающим обещают материальную помощь в размере 10 тыс. рублей, – уточняют в ХОГА.

По ее данным, оккупанты также подыскивают помещение для проведения “референдума” и формируют группы пропагандистских СМИ.

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В то же время в Офисе президента уверяют, что Россия не сможет удержать контроль над временно оккупированными территориями, чтобы провести там “референдумы”.

Оккупанты регулярно меняют дату, а среди захватчиков уже звучат заявления о возможном переносе “волеизъявления” с 11 сентября на более позднюю дату.

Фото: Людмила Денісова