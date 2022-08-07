На Херсонщине оккупанты предлагают 10 тыс. рублей за участие в “референдуме”
Российские оккупанты планируют “покупать” голоса жителей Херсонщины перед проведением фейкового референдума о присоединении к РФ, сообщает Херсонская областная государственная администрация.
– На территории области открывается все больше учреждений, где всем желающим обещают материальную помощь в размере 10 тыс. рублей, – уточняют в ХОГА.
По ее данным, оккупанты также подыскивают помещение для проведения “референдума” и формируют группы пропагандистских СМИ.
В то же время в Офисе президента уверяют, что Россия не сможет удержать контроль над временно оккупированными территориями, чтобы провести там “референдумы”.
Оккупанты регулярно меняют дату, а среди захватчиков уже звучат заявления о возможном переносе “волеизъявления” с 11 сентября на более позднюю дату.
Фото: Людмила Денісова