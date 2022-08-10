Август, 10 в 6:25

Под Запорожьем силы противовоздушной обороны за час сбили две вражеские ракеты.

Первый громкий звук, который около 23.00 9 августа услышали люди вблизи Запорожья, по предварительной информации, стал результатом работы ПВО Вооруженных сил Украины, сбившей вражескую ракету.

– Спустя час, уже 10 августа, наши ребята сделали дубль 2. У нас – минус старые стекла, у врага – минус две ракеты! – отметил руководитель областной военной администрации Александр Старух.

Напомним, что поздно вечером 9 августа люди в Запорожье услышали взрывы.

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Источник: Александр Старух