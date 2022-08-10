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Факты / Украина

Дубль 2: под Запорожьем ПВО сбила две вражеские ракеты

Татьяна Забожко, редактор ленты
Ракета_війна в Україні
Фото: ГСЧС

Под Запорожьем силы противовоздушной обороны за час сбили две вражеские ракеты.

Первый громкий звук, который около 23.00 9 августа услышали люди вблизи Запорожья, по предварительной информации, стал результатом работы ПВО Вооруженных сил Украины, сбившей вражескую ракету.

– Спустя час, уже 10 августа, наши ребята сделали дубль 2.

У нас – минус старые стекла, у врага – минус две ракеты! – отметил руководитель областной военной администрации Александр Старух.

Напомним, что поздно вечером 9 августа люди в Запорожье услышали взрывы.

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Мэр областного центра Анатолий Куртев заверил, что “прилетов” в городе не было, а громкие звуки доносились из области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 168-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Старух

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