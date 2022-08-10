Дубль 2: под Запорожьем ПВО сбила две вражеские ракеты
Под Запорожьем силы противовоздушной обороны за час сбили две вражеские ракеты.
Первый громкий звук, который около 23.00 9 августа услышали люди вблизи Запорожья, по предварительной информации, стал результатом работы ПВО Вооруженных сил Украины, сбившей вражескую ракету.
– Спустя час, уже 10 августа, наши ребята сделали дубль 2.
У нас – минус старые стекла, у врага – минус две ракеты! – отметил руководитель областной военной администрации Александр Старух.
Напомним, что поздно вечером 9 августа люди в Запорожье услышали взрывы.
Мэр областного центра Анатолий Куртев заверил, что “прилетов” в городе не было, а громкие звуки доносились из области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 168-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Александр Старух