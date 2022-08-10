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Факти / Україна

Дубль 2: під Запоріжжям ППО збила дві ворожі ракети

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Ракета_війна в Україні
Фото: ДСНС

Під Запоріжжям сили протиповітряної оборони протягом години збили дві ворожі ракети.

Перший гучний звук, який близько 23.00 9 серпня почули люди поблизу Запоріжжя, за попередньою інформацією, став результатом роботи ППО Збройних сил України, яка збила ворожу ракету.

– За годину, уже 10 серпня, наші хлопці зробили дубль 2.

У нас – мінус старі шибки, у ворога – мінус дві ракети! – зазначив керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Нагадаємо, що пізно увечері 9 серпня люди в Запоріжжі почули вибухи.

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Міський голова обласного центру Анатолій Куртєв запевнив, що “прильотів” у місті не було, а гучні звуки долинали з області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 168-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Старух

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