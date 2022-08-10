В Запорожье во время тревоги раздались взрывы
Подтверждено
Фото: Depositphotos
В Запорожье было слышно не менее двух взрывов.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Людей призывают не выходить из укрытий.
Сейчас смотрят
ОБНОВЛЕНО В 23:57
Мэр Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что “прилетов” по городу не было.
— В настоящее время в городе прилеты не зафиксированы. Громкие звуки доносились из области. Детали уточняются, – написал он.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Запорожской, Днепропетровской, Луганской и Донецкой областях.
О “прилетах” сообщают в Днепре. По предварительной информации, там отработало ПВО.
Утром, 9 августа, во временно оккупированных россиянами Новоалексеевке, Геническе и Мелитополе были слышны взрывы. Сообщается, что там детонировал боекомплект российских захватчиков.