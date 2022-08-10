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Факты / Происшествия

В Запорожье во время тревоги раздались взрывы

Марта Бондаренко, редактор ленты
Подтверждено
В Запорожье во время тревоги раздались взрывы
Фото: Depositphotos

В Запорожье было слышно не менее двух взрывов.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

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ОБНОВЛЕНО В 23:57

Мэр Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что “прилетов” по городу не было.

— В настоящее время в городе прилеты не зафиксированы. Громкие звуки доносились из области. Детали уточняются, – написал он.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Запорожской, Днепропетровской, Луганской и Донецкой областях.

О “прилетах” сообщают в Днепре. По предварительной информации, там отработало ПВО.

Утром, 9 августа, во временно оккупированных россиянами Новоалексеевке, Геническе и Мелитополе были слышны взрывы. Сообщается, что там детонировал боекомплект российских захватчиков.

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