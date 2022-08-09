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Факти / Надзвичайні події

Одяг з бавовни дуже гігієнічний. Перша реакція Міноборони України на вибухи у Криму

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Одяг з бавовни дуже гігієнічний. Перша реакція Міноборони України на вибухи у Криму
Фото: Факти ICTV

У Міністерстві оборони України відреагували на серію потужних вибухів у тимчасово окупованому Криму. У Міноборони заявили, що одяг з бавовни дуже гігієнічний.

– Факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні. Не виключаємо, що окупанти “випадково” знайдуть якісь характерні “шеврон”, “візитівку” чи навіть “ДНК”, – йдеться у повідомленні.

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У Міноборони України зазначили, що не можуть встановити причину пожежі через тимчасову окупацію території Росією, однак вкотре нагадують про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

У тимчасово окупованому росіянами Криму 9 серпня пролунало декілька вибухів на військовому аеродромі Саки у Новофедорівці.

За даними окупаційної влади, внаслідок вибухів на аеродромі загинула одна людина та ще постраждали п’ятеро цивільних людей, зокрема, дитина.

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Джерело: Міноборони
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