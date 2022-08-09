Серпень, 09 в 18:49

У Міністерстві оборони України відреагували на серію потужних вибухів у тимчасово окупованому Криму. У Міноборони заявили, що одяг з бавовни дуже гігієнічний.

– Факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні. Не виключаємо, що окупанти “випадково” знайдуть якісь характерні “шеврон”, “візитівку” чи навіть “ДНК”, – йдеться у повідомленні.

Зараз дивляться

У Міноборони України зазначили, що не можуть встановити причину пожежі через тимчасову окупацію території Росією, однак вкотре нагадують про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

У тимчасово окупованому росіянами Криму 9 серпня пролунало декілька вибухів на військовому аеродромі Саки у Новофедорівці.

За даними окупаційної влади, внаслідок вибухів на аеродромі загинула одна людина та ще постраждали п’ятеро цивільних людей, зокрема, дитина.