Одяг з бавовни дуже гігієнічний. Перша реакція Міноборони України на вибухи у Криму
У Міністерстві оборони України відреагували на серію потужних вибухів у тимчасово окупованому Криму. У Міноборони заявили, що одяг з бавовни дуже гігієнічний.
– Факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні. Не виключаємо, що окупанти “випадково” знайдуть якісь характерні “шеврон”, “візитівку” чи навіть “ДНК”, – йдеться у повідомленні.
У Міноборони України зазначили, що не можуть встановити причину пожежі через тимчасову окупацію території Росією, однак вкотре нагадують про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
У тимчасово окупованому росіянами Криму 9 серпня пролунало декілька вибухів на військовому аеродромі Саки у Новофедорівці.
За даними окупаційної влади, внаслідок вибухів на аеродромі загинула одна людина та ще постраждали п’ятеро цивільних людей, зокрема, дитина.