Серпень, 10 в 11:46

На військовому аеродромі Саки в Новофедорівці, що в анексованому Криму, росіяни розміщували винищувачі та бомбардувальники.

Зокрема, це літаки Су-30СМ, Іл-76, Су-24М, а також, можливо, вертольоти.

Про це під час національного телемарафону розповів спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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– З вибуху видно, що знищено склад авіаційного озброєння, була детонація серйозна. Будемо сподіватися, що техніка знищена так само, як і склад. Тому що було видно декілька вибухів по території фактично всього летовища, – розповів він.

За його словами, аеродром небезпечний, адже розташований на підльоті до України.

Загалом у Криму є п’ять аеродромів, які РФ може використовувати для зльоту літаків та завдання ракетних ударів по території нашої держави.

– З цього аеродрому щодоби злітали літаки окупантів. Вони патрулюють у Чорному морі постійно, змінюються лише літаки й екіпажі. Цей та інші аеродроми в Криму використовувалися саме з такою метою. Літаки злітають звідти і завдають ударів ракетами. Це протирадіолокаційні ракети та інші авіаційні засоби ураження, які можуть нести їхні літаки, – додав спікер командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо,у вівторок, 9 серпня, на захопленому росіянами військовому аеродромі Саки в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів.

Згодом на вибухи у тимчасово окупованому Криму відреагувало Міноборони України. У відомстві нагадали окупаційній владі у “про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях”.