Август, 10 в 17:58

Взрывы на российской авиабазе в оккупированном Крыму было делом рук украинского спецназа.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителя из украинского правительства.

Украинский чиновник, говоривший на условиях анонимности, поскольку не имел права публично высказываться по этому вопросу, не раскрыл подробностей того, как было совершено нападение во вторник.

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— В любом случае, это нападение знаменует собой резкое обострение почти шестимесячной войны, демонстрируя способность украинских сил наносить удары дальше за российскими линиями, чем считалось ранее, — пишет WP.

Газета уточняет, что Силы специальных операций Украины участвуют в кампании по проникновению на контролируемую Россией территорию и координируют свои действия с местными жителями на местах для совершения атак. Издание отмечает, что партизанская деятельность особенно распространена в оккупированной южной Херсонской области, к северу от Крыма.

Washington Post со ссылкой на американского чиновника, также говорившего на условиях анонимности, пишет, что американское оружие не использовалось в атаке во вторник в Крыму.

Ранее американская газета New York Times со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника сообщала, что удары по российской авиабазе в Крыму были нанесены оружием “исключительно украинского производства”.

Напомним, по меньшей мере три взрыва потрясли авиабазу Саки, расположенную в прибрежном районе, который россияне считают настолько безопасным, что на видеозаписях видно, как испуганные посетители пляжа на близлежащем курорте пытаются укрыться.

В заявлении украинских ВВС говорится, что девять российских военных самолетов были уничтожены на базе, которая, по словам властей, использовалась Россией для нанесения ракетных ударов по территории, контролируемой Украиной.

Официально Киев отказался подтвердить или опровергнуть свою причастность к нападению.

Фото: GirkinGirkin